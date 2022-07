Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern lange Zeit zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her gependelt. Nach einem schwächeren Start unter 13.200 Punkten stieg er zeitweise über die Marke von 13.300 Zählern. Am Ende rutschte der DAX wieder in die Verlustzone. Marktidee: SAP SAP hatte in der vergangenen Woche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Außerdem senkte der Vorstand die Ziele für das operative Ergebnis und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an. Die SAP-Aktie befindet sich seit November 2021 in einem Abwärtstrend. Zuletzt gab es eine dreiwellige Erholungsbewegung. Aus technischer Sicht deutet sich eine Bodenbildung an. Wichtig ist jetzt, dass der Kurs über einem bestimmten Widerstand schließt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf