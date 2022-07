In seinem jüngsten online veröffentlichten Urteilsschreiben vom Montag weist der "Supreme Court of Bermuda" neu eingereichte Anträge der CS-Anwälte ab.Zürich - Die laut einem Gericht in den Bermudas von der Credit Suisse zu bezahlende Schadenersatzsumme beläuft sich auf 607 Millionen Dollar. Das ist einem neuen Schreiben des Gerichts im Prozess des früheren georgischen Regierungschef Bidzina Ivanishvili gegen die Schweizer Grossbank zu entnehmen. Die Summe deckt sich mit der im letzten CS-Quartalsbericht angegebenen Zahlung.

