NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor Quartalszahlen von 190 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern dürfte insgesamt solide Resultate vorlegen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2022/23 nimmt er allerdings eine konservativere Haltung ein und passte seine Prognosen entsprechend an. In den Kurs der Siemens-Aktie sieht der Experte bereits eine harte Rezession eingepreist, während die meisten Wettbewerberpapiere hingegen bislang nur eine leichte Rezession reflektierten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 13:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de