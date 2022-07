Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat im Q2 bei einem Umsatz von 548,1 Mio EUR - der im Rahmen der Erwartungen lag - beim EBIT immerhin mit 48,3 Mio EUR (Vorjahr: 56,5 Mio EUR) besser abschneiden können als im Analystenkonsens mit 43,2 Mio EUR befürchtet. Auch im zweiten Quartal hatten anhaltend hohe Kosten für Material, Energie und Transporte einen negativen Effekt auf die Bruttomarge. Daneben belasteten notwendige Nacharbeiten an den Maschinen in Folge der überspannten Lieferketten die Produktivität in den Werken. Und es wird befürchtet, , ...

