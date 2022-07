Der DAX weitet seinen leichten Rückschlag vom Wochenstart am Dienstag wohl zunächst etwas aus. In der Vorwoche hatte sich der Leitindex noch deutlich erholt. Die Anleger halten sich zurück angesichts einer bewegten Woche mit neuen Quartalszahlen, frischer Wirtschaftsdaten und der US-Leitzinsentscheidung. In der vergangenen Woche konnte der DAX die charttechnische Widerstandsbarriere bei 13.025 / 13.206 Punkten regelrecht pulverisieren. Danach fehlte den Bullen allerdings die Kraft, um diesen Trend ...

