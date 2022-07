Bis Ende 2022 soll sie erfolgen - eine Primärnotierung an der Börse in Honkong, wo man bislang nur über ein Sekundärlisting verfügt. Dies soll und könnte tatsächlich asisatische Anleger anlocken. ALIBABA wurde 2014 in den USA an die Börse gebracht - mit einem Volumen von mehr als 20 Mrd. $ war es bis dato einer der größten Börsengänge der Welt. Derweil streicht ALIBABA offenbar die Wachstumsziele für das US-Geschäft zusammen. Mit einem neuen Listing könnte es allerdings ordentlich Aufwind auf der anderen Seite des Ozeans geben. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





