Nach 1.500% in Marktschieflage: Die nächste Rallye angestoßen!? Neuer Hot Stock…

Erst letzte Woche durften wir mit viel Freude einen Kursverdoppler in jener Branche feiern, die ohnehin in den letzten Monaten wirklich große Gewinner hervorgebracht.

Jetzt scheint sich der nächste Gewinner herauszukristallisieren. Ähnlich wie auch bei unserem Hot Stock der letzten Woche scheinen alle Voraussetzungen für eine Rallye gegeben. Auch in dieser Aktie drängt sich unseres Erachtens jetzt ein Einstieg auf, hat sie bereits in den letzten Handelstagen Fahrt genommen.

Was für eine tolle Performance für AnlegerInnen, die vor etwas über einer Woche eine wirklich große Chance nicht nur erkannt, sondern auch für sich genutzt haben. Unsere jüngste Vorstellung hat sich nämlich an der Heimatbörse wie erwartet zum absoluten Hot Stock entwickelt, der Kurs binnen nur einer Woche einen "Verdoppler" hingelegt. Während dieser nun eine Atempause nimmt, scheint ein weiterer Hot Stock "geboren". In den letzten zwei Handelstagen gab es bereits ganz deutliche Signale. Wir glauben, dass eine erste Wagnisposition jetzt in jedes Aktiendepot gehört, das eine hochspekulative Beimischung zulässt.

Der Energiesektor ist es, der zuletzt immer wieder für unglaublich große Zugewinne sorgt, sei es letzte Woche bei der Aktie von Clear Sky Lithium (Kursverdoppler in nur einer Woche, unser Hot Stock der letzten Woche) oder in den letzten Monaten die Aktie von Patriot Battery Metals (über 1.500% in weniger als einem halben Jahr), oder auch der neue Börsengang von Li-ft Power (über 100% in zwei Wochen), sie alle konnten dem insgesamt schlechten Marktumfeld nicht nur die Stirn bieten, sondern wirklich für satte Gewinne im Aktiendepot sorgen. Grund genug, nach weiteren ähnlichen Kandidaten Ausschau zu halten. Wir glauben, genau einen solchen Kandidaten gefunden zu haben, der am Freitag nämlich seinen ersten nennenswerten Handelstag hatte und noch völlig am Anfang einer potenziellen "Börsenkarriere" steht.

Wir alle wissen: Kernenergie ist wieder ein großes Thema! Atomkraft gilt jetzt wieder als "grüne Energie" und Unternehmen in diesem Bereich werden wohl definitiv in den nächsten Wochen und Monaten überdurchschnittlich profitieren können, insbesondere jene, die womöglich auf neuen Uranvorkommen sitzen. Ein solches Unternehmen ist gerade erst neu an der Börse:

American Future Fuel Corp.*

WKN: A3DQFB, CSE: AMPS

American Future Fuel Corp.* (WKN: A3DQFB) entwickelt mit dem Ciabollepta-Projekt in New Mexiko eines der derzeit womöglich vielversprechendsten Uranprojekte in den USA: Das Projekt liegt nämlich im sog. Grants-Mineral-Gürtel, der die größte Quelle für Uranproduktion in den USA ist. Tatsächlich sogar ist der Gürtel seit über 70 Jahren für die höchsten Konzentration von Uranvorkommen in der ganzen Welt bekannt. Zweitweise wurden schon rund 37% der inländischen Uranproduktion in dieser Region gefördert. Insgesamt haben die Bergbaudistrikte in dem Gürtel mehr als 340 Millionen Pfund Uran produziert. Genau hier will American Future Fuel ein neues großes Projekt entwickeln. Ebenso spannend: Ein 360-Mio.-Dollar-Schwergewicht (Encore) zählt zu den signifikanten Aktionären von American Future Fuel.

In den letzten zwei Handelstagen machte die 55-Cent-Aktie von American Future Fuel Corp.* (WKN: A3DQFB) an der Heimatbörse einen deutlichen Sprung nach oben und wir glauben, dass dieser Sprung jetzt der Startschuss einer womöglich signifikanten Rallye sein könnte. Wir erachten das Setzen eines "Abstauberlimits" bei 0,45-0,50 € als sinnvoll. Im Erfolgsfall sehen wir in der Tat ähnlich wie auch bei Clear Sky Lithium Vervielfachungspotenzial. Man investiert hier jetzt wirklich noch "Early Stage" und auf dem nahezu noch gleichen Kursniveau, bei welchem akkreditiere Investoren erst vor Kurzem beachtliche 5 Mio. Dollar (CDN) investiert haben. Das Unternehmen ist somit auch für alle geplanten Bohrprogramme in diesem und nächstem Jahr vollständig finanziert, sprich, es sind zunächst keine weiteren Kapitalerhöhungen (Stichwort Verwässerung) zu erwarten.

Minenlegende Robert Friedland gab neuerlich einem Minenanalysten von der Bank of America in London ein ausführliches Interview und spricht eine deutliche Sprache: "Wir haben definitiv ein Energieproblem!" - Auch für ihn steht fest: Die Kernenergie wird wieder deutlich wichtiger werden. Ohnehin kommen auch derzeit schon rund 25% der Energie in den USA aus uranangereicherten Kernreaktoren. Die Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett investieren angesichts der Überalterung der US-Kernkraftwerke in die Entwicklung neuer, kleiner Reaktortypen.

Das Ciabolleta-Projekt war schon vorher mal von Interesse: Seit den frühen 1950er Jahren wurden bis heute über 3.600 Bohrungen durchgeführt. Diese umfangreichen Bohrungen führten zur Erschließung der Mine Climax M-6, des Minenkomplexes St. Anthony und der Mine Sohio JJ#1, die zusammen mehr als 3,8 Millionen Pfund Uran produzierten. Das normal übliche sehr hohe Explorationsrisiko scheint also beim Ciabollepta-Projekt ganz erheblich reduziert, das Potenzial sehr hoch. Zunächst will man die bereits vermuteten vorhandenen Ressourcen, die historisch teil schon belegt wurden, nach neusten Standards verifizieren und letztlich durch sog. Step-Out-Bohrungen auch Neuentdeckungen machen. Letzteres schafft unglaublich großes Blue-Sky-Potenzial.

Hier geht zur Webseite von American Future Fuel.

Etwas Mut könnte sich ähnlich wie bei Clear Sky Lithium Corp. (WKN: A3DM2W)* auch bei American Future Fuel Corp.* (WKN: A3DQFB) bezahlt machen. Meinung Autor

Helmut Pollinger

Enthaltene Werte: CA02632Q1046