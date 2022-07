Am Montag domminierten aufkommende Zinssorgen das Marktgeschehen an den US-Börsen. Vor dem anstehenden Zinsentscheid der Fed standen insbesondere Technologietitel verstärkt unter Druck. Der Nasdaq 100 gab um 0,55 % auf 12.328 Punkte nach. Heute legen Alphabet und Microsoft Quartalszahlen vor. In den nächsten zwei Tagen folgen dann noch Meta, Amazon, Apple und Intel mit ihren Zahlenwerken. Die Standardwerte konnte sich dagegen gestern von diesem Trend etwas abkoppeln: Der Dow Jones stieg um 0,28 % auf 31.990 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 den Handel mit einem Plus von 0,13 % bei 3.966 Punkten beendete. An den deutschen Börsen ist heute die drohende Gaskrise das dominierende Thema. Am Montagabend gab Russland bekannt, dass künftig nur noch 20 % (statt bisher 40 %) Erdgas durch die wiedereröffnete Pipeline Nord Stream 1 fließen wird. Damit hat sich das zuvor vom Bernecker Börsenkompass prognostizierte Szenario (Update zur Gaskrise vom 20. Juli) bereits realisiert. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,21 % bei 13.181 Punkten.





