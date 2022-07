Der Industriegase-Konzern Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82) gab am Montag im Rahmen seiner Hauptversammlung in London eine Dividende in Höhe von 1,17 US-Dollar für das dritte Quartal bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 16. September 2022 (Record day: 2. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde aktuell 4,68 US-Dollar (ca. 4,58 Euro) als Dividende (in Form von vier Quartalszahlungen) an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...