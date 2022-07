Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Sitzung am 26. und 27. Juli die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25% bis 2,5%, den geschätzten langfristigen neutralen Zinssatz der FED, anheben wird, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...