Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken stehen weiter im Mittelpunkt des Interesses, und das zurecht, so die Analysten von Postbank Research.Vergangene Woche habe die EZB erstmals seit 2011 beschlossen die Zinsen anzuheben und gleichzeitig ein neues Anleihekaufprogramm angekündigt. Das Transmission Protection Instrument (TPI) solle einer "unangemessenen, zügellosen Marktdynamik gegensteuern, die eine ernste Bedrohung für die Transmission geldpolitischer Impulse in der Eurozone darstellt". Positiv sei die Nachricht gewesen, dass der Gashahn der Nord Stream 1-Pipeline wieder aufgedreht worden sei (wenn auch nur mit 40% Kapazität), so dass die Gefahr von Versorgungsengpässen fürs Erste gebannt scheine. Der Markt habe allerdings uneinheitlich reagiert und die Anleiherenditen würden nach einem Anstieg erneut nachgaben (10-jährige US-Staatsanleihen hätten um 16 Bp niedriger geschlossen), während der Euro gegenüber dem US-Dollar aufgewertet habe (+1,3%). US-Aktien hätten den höchsten Stand seit sechs Wochen (S&P 500 +2,6%) erreicht, da schwache Konjunkturdaten durch hohe Q2 Unternehmensgewinne ausgeglichen worden seien. ...

