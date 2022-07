Die OMV und Verbund haben den weiteren Ausbau der Flächen-Photovoltaikanlage auf dem OMV Areal in Schönkirchen/Niederösterreich in Betrieb genommen. Das Projekt wird zu gleichen Teilen von OMV und Verbund getragen. Auf einer OMV eigenen Deponiefläche von 13,3 Hektar (133.200 m²) in Schönkirchen/Niederösterreich geht nun eine Flächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 15,32 MWp in Betrieb. "Die Verbund-Strategie 2030 sieht ein deutliches Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vor, mit dem Ziel, bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Onshore-Wind zu erreichen", so Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund Energy4Business.

