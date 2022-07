San Carlos, Kalifornien (ots) -Am 15. Juli war World Youth Skills Day. 2014 ausgerufen von den Vereinten Nationen, soll er daran erinnern, wie wichtig es ist, jungen Menschen Berufsorientierung zu bieten. Seitdem bietet dieser Aktionstag eine einzigartige Gelegenheit zum Dialog zwischen jungen Menschen, Einrichtungen der technischen und beruflichen Bildung, Unternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, politischen Entscheidungsträgern und Entwicklungspartnern.Aus diesem Grund möchte Check Point® Software Technologies Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, auf den aktuellen Fachkräftemangel im Bereich der Cybersicherheit hinweisen (laut einer Studie des International Information System Security Certification Consortium (ISC)2 gibt es weltweit 2,7 Millionen Arbeitskräfte) und auf die Notwendigkeit, jungen Menschen unabhängig von ihrer Situation die Möglichkeit zu geben, in die Branche einzusteigen.Zusammenarbeit zwischen der Check Point SecureAcademy und Institutionen in aller WeltDie Check Point SecureAcademy wurde gegründet, um Schülern und Studenten die entscheidenden technologischen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für die Sicherung der Zukunft benötigen. Check Point SecureAcademy bietet weltweit Cybersicherheitsschulungen an, die Lehrkräften und Schülern wichtige Cybersicherheitsfähigkeiten, Lernressourcen und Zertifizierungen durch ein "umsatzfreies" Bildungsprogramm bietet.Weltweit nutzen 45.000 Studenten die kostenlosen Lerninhalte der Check Point SecureAcademy an mehr als 120 Hochschuleinrichtungen in 53 Ländern, um ihr Wissen über Cybersicherheit zu erweitern. Ein weiteres Angebot ist die Check Point SmartAwareness-Lösung, ein Sicherheitstraining für Unternehmen, das darauf abzielt, jeden Mitarbeiter auf den Fall eines echten Angriffs vorzubereiten."Anlässe wie der World Youth Skills Day sind wichtig, um jungen Menschen für die Cybersicherheit zu begeistern," sagt Lothar Geuenich, Regional Director Central Europe bei Check Point Software Technologies. "Der Fachkräftemangel geht uns alle an und deshalb ist es umso wichtiger, frühzeitig auf die verschiedenen Möglichkeiten hinzuweisen, die unsere Branche bietet."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5281712