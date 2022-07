Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Champions Hockey League (CHL) neu bei MySports



26.07.2022 / 10:29



Ab dieser Saision zeigt MySports alle Spiele der CHL live. Im Rahmen dieses internationalen Wettbewerbs mit Schweizer Beteiligung wird jedes Jahr das beste Eishockeyteam Europas gekürt. MySports-Kunden sind ab dem ersten Spieltag am 1. September 2022 hautnah mit dabei, wenn Europas bestes Eishockeyformat wieder startet. Der Schweizer Hockeyfan bekommt so jedes Spiel seines Clubs bei MySports! Am 1. September 2022 startet die CHL in die neue Saison. So auch MySports. Der Hockeysender überträgt ab dem ersten Spieltag alle Spiele live und rückt die fünf Schweizer Teilnehmer HC Davos, Fribourg-Gottéron, EV Zug, Rapperswil-Jona Lakers und die ZSC Lions beim Kampf um die europäische Krone in den Fokus. Rund um die Partien mit Schweizer Beteiligung finden auf MySports jeweils interaktive Studiosendungen statt, bei welchen mit gewohnter Kompetenz eingeordnet, analysiert und kommentiert wird. Matthias Krieb, Leiter MySports: "Mit der Aufnahme der CHL in unser Portfolio kommen unsere Kunden zusätzlich in den Genuss zahlreicher packender Eishockeyspiele auf höchstem europäischem Niveau. Damit untermauern wir unseren Anspruch, das Beste aus dem Eishockeysport in höchster Qualität an die Eishockeyfans in der Schweiz zu bringen." Mit dem Erwerb der Pay-TV-Rechte für die CHL durch eine Sublizenz der SRG sieht nun der Fan jedes einzelne Spiel seines Lieblingsclubs bei MySports. Hinzu kommen zahlreiche Spiele der NHL und viele weitere Spiele aus den europäischen Topligen wie der DEL oder der SHL. Zusätzlich zu den Live-Spielen und -Sendungen produziert MySports einzigartige Hintergrundberichte, DOKs zu den Schweizer Topteams und den Eishockey-Stars auf und neben dem Eis. Beste Unterhaltung mit 32 europäischen Topclubs

Neben den fünf Schweizer Teams kämpfen weitere 27 Mannschaften um den Titel "Beste Mannschaft in Europa". Mit dabei sind 14 Meister der jeweiligen Ligen und weitere Topteams, die sich mit herausragenden Leistungen für die Teilnahme qualifizert haben. MySports zeigt alle 125 Spiele live, von der Gruppenphase bis zum letzten Playoff-Spiel. Martin Baumann, CEO CHL: "Wir freuen uns sehr, dass MySports unsere Liga neu seinem Publikum präsentiert. Das professionelle Team von MySports mit der grossen Leidenschaft für Eishockey passt perfekt zur CHL. Die Fans können sich auf erstklassige Unterhaltung und bestes europäisches Eishockey freuen." Die Saison startet bei MySports somit am Donnerstag, 1. September, wo mit einer Studio-Show die CHL lanciert - und der Saisonstart der National League, der zwei Wochen später stattfindet, natürlich auch schon thematisiert wird. Trailer-Video: https://youtu.be/8hzhWZf2_Fg Pressemitteilung (pdf) Sunrise

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ende der Medienmitteilungen