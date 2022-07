Was für ein Auftakt - SMA Solar glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu SMA Solar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,8 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 49,90 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...