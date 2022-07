Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Der Inflationsschutz der Immobilienanlage ist ein Mythos

19.07.2022 - In Inflationszeiten gelten Immobilien als Anlage par excellence. Schliesslich behalten Wohnungen und Häuser - so die gängige Meinung - bei anziehenden Teuerungsraten ihren realen Wert. Diese Sichtweise verkennt jedoch, dass Inflationsphasen steigende Renditen nach sich ziehen. Letzteres ist in vielerlei Hinsicht Gift für Immobilien, unter anderem weil die Finanzierungskosten steigen und der Barwert der Immobilie sinkt. In einer empirischen Untersuchung über die vergangenen 50 Jahre bestätigt sich dieser kritische Blick. Im Vergleich zu Staatsanleihen schneiden Immobilen in Inflationsphasen nicht besser ab. Nach einer Immobilienblase wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, sollte der Investor bei der Investition in Häuser und Wohnungen besondere Vorsicht walten lassen.

Die Inflationsraten sind in Europa und den USA auf jahrzehntelange Höchststände von über 8% gestiegen. Die Jahresrate der deutschen Erzeugerpreise hat mit 33% sogar einen Rekordwert erreicht (vgl. Abb. 1). Ohne Frage erleben wir derzeit einen der stärksten Inflationsschübe der vergangenen 100 Jahre. Dafür sind zwar nicht zuletzt Sonderfaktoren wie der Ukraine-Krieg und die Corona-Krise verantwortlich. Darüber hinaus gibt es aber auch strukturelle Inflationstreiber, die nicht so schnell abebben werden (Deglobalisierung, Fachkräftemangel, Klimaschutz etc.). Die 2020er Jahre werden daher von höheren Teuerungsraten geprägt sein als die 2000er und 2010er Jahre. Für die Eurozone gehen wir davon aus, dass die Teuerungsrate im Durchschnitt um mindestens 1%-Punkt höher liegt als in den ersten 20 Jahren der Währungsunion, d.h. im Mittel 2,5% bis 3,0% beträgt. Wie soll der Anleger auf dieses neue Umfeld reagieren? ...

