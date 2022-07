Frankfurt/Hörnum (ots) -Die Fußball-Bundesliga startet am 5. August in ihre 60. Saison. Grund genug für namhafte Experten, prominente Fußballerinnen und Fußballer, Journalisten sowie Social-Media-Stars am Donnerstag, 4. August 2022, 17 Uhr, auf Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel Sylt über dieses Ereignis, Fußball-Trends der Zukunft, Fankulturen, neue technologische und mediale Entwicklungen sowie gesellschaftspolitische Herausforderungen zu sprechen.Auf dem "Spielfeld" im Bistro "Sylter Muscheln" am Hörnumer Hafen werden u.a. Nationalspielerin Pia-Sophie Wolter, die Fußball-Legende Michael Rummenigge, Vize-Weltmeister Marko Rehmer, Kicker Chefredakteur Jörg Jakob, Anatol Korel, der das Manager-Spiel Kickbase - die größte Fankurve der Welt - auf den Markt gebracht hat, Sky-Experte Torsten "Tusche" Mattuschka sowie Manuel Thiele auflaufen. Thiele trifft Fußball-Stars auf YouTube und begeistert regelmäßig über 200.000 Abonnenten.Anekdoten, Kommentare (u.a. von Katja Kraus und Martin Groß), besinnliche Momente mit Weggefährten (u.a. Horst Hrubesch und Hamburgs Sportsenator Andy Grote) des kürzlich verstorbenen Fußball-Idols "Uns Uwe" Seeler dürfen in der 90-minütigen Live-Show ebenso wenig fehlen, wie ein Rückblick auf die UEFA Women's EURO 2022. Moderiert wird das Live-Spektakel von Olivia Best und Sebastian Conrad u.a. bekannt über den Deutschen Sportpodcast "Einwurf".Streaming-Tickets (9 Euro) sowie Restkarten, um vor Ort dabei zu sein, gibt es exklusiv bei Reservix, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline 01806 700 733.Über die Veranstalter:Die Aspasia Event GmbH bringt Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet. Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von Online- und Hybrid-Events. Das Aspasia-Team sorgt mit viel Liebe zum Detail für einen reibungslosen Produktionsablauf. Kooperationspartner für "Fußball und Krustentiere" ist erstmals copa MEDIEN. Unter der Leitung von Geschäftsführer Hans-Uwe Pöls entwickelt, produziert und liefert copa MEDIEN Video- und Audio-Content an Medienhäuser und Verlage. Neben tagesaktuellen Inhalten zu unterschiedlichen Genres stehen bei der Hamburger Agentur im Jahr 2022 u.a. Streaming-Events sowie der Copa Business Cup im Rahmen des Frankfurter Sportpresseballs im Kalender.Pressekontakt:Presse-Tickets und Akkreditierungen:Aspasia Event GmbHMail: presse@aspasia-event.deOriginal-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161446/5281783