In zwei Tagen wird auch Amazon frische Zahlen für das zweite Quartal vorlegen, die an den Märkten mit Hochspannung erwartet werden. Denn die vergangenen drei Monate gelten aufgrund diverser Krisen und vor allem wegen der nachlassenden Konsumstimmung als besonders herausfordernd. Im Vorfeld gibt es bereits so manche Entwicklung, die für zunehmende Vorsicht bei den Börsianern sorgt.So kündigte Amazon (US0231351067) kürzlich an, dass das Prime-Abo nun auch hierzulande im Preis steigen wird. Ab dem 15. September müssen die Nutzer jeden Monat 8,99 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...