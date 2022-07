Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Walmart, Amazon, Alphabet, Microsoft, Tesla, BYD, Volkswagen, Uniper und SolarEdge. 00:00 Intro 00:20 Walmart 02:07 Amazon 04:55 Alphabet 06:40 Microsoft 07:45 Tesla 09:28 BYD 12:14 Volkswagen 14:00 Uniper 15:38 SolarEdge Spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien gibt es auch von Dienstag bis Freitag in Alfred Maydorns kostenfreiem Newsletter "maydornsmeinung". Tragen Sie sich einfach in den Verteiler unter www.maydornsmeinung.de ein. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf