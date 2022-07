HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Unter den von ihr beobachteten Branchenwerten sei die Munich Re am besten gegen große Hurrikanschäden gewappnet, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Zwar habe der Konzern aus München in der Regel den größten Anteil an den Hurrikanschäden unter den Rückversicherern, dennoch sei seine Bilanz die wohl beste, um "Worst-Case"-Szenarien zu widerstehen./ck/la



