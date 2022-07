Kitzbühel (ots) -Das 10. Filmfestival Kitzbühel findet vom 22.-28. August 2022 statt- Schauspieler Heiner Lauterbach erhält den Ehrenpreis- 45 Wettbewerbsfilme konkurrieren in 8 Kategorien um die "Goldene Gams"- Johannes B. Kerner moderiert die diesjährige PreisverleihungDer Countdown für das Jubiläums-Filmfestival in Kitzbühel läuft! 34 Tage vor dem Start erhalten die Film-Enthusiasten erste Einblicke in das diesjährige Programm und die zahlreichen Highlights, die neben der Leinwand stattfinden.Eröffnet wird das Filmfestival (https://ffkb.at/)am 23. August um 18.00 Uhr mit dem österreichischen Science-Fiction-und Weltraumfilm "RUBIKON". Der Streifen von Leni Lauritsch mit Julia Franz Richter, Georg Blagden sowie Mark Ivanir in den Hauptrollen führt die Zuschauer ins Jahr 2056. Drei Menschen, gestrandet auf einer Raumstation, stehen vor einer großen Entscheidung: Sollen sie das eigene Leben retten oder das der Menschheit. Ein Zwiespalt der Emotionen in einem visuell mitreißenden Sci-Fi-Drama.Direkt im Anschluss findet die Eröffnungsfeier im Hotel "Das Reisch" statt. Von Mittwoch bis Freitag werden dann täglich ab 12.30 Uhr im Filmtheater Kitzbühel insgesamt 45 Wettbewerbsfilme gezeigt. Um das Filmfestival perfekt in die Stadt und die wunderschöne Landschaft Tirols einzubinden, dürfen sich alle Gäste auf Filmvorführungen bei "Kino in der Stadt" im Autokino am Hahnenkammparkplatz und bei "Kino am Berg" freuen.Neben den Filmen genießt beim Filmfestival Kitzbühel das Branchenprogramm eine große Bedeutung. Hochwertig besetzt ist am Freitag das Panel "Swimming with the Sharks". Ab 18:30 Uhr findet im Schlosshotel Lebenberg eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Alles immer, überall und im Übermaß - das Publikum in der digitalen Zeitenwende" statt. Michael Paul (Geschäftsführer "paul und collegen") diskutiert mit Carsten Knop (Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung), Christiane Varga (Trend- und Zukunftsforscherin) und VertreterInnen der Film- und Medienwirtschaft.Das große Finale des Festivals findet dann am Samstagabend statt. Im Filmtheater Kitzbühel werden ab 18.30 Uhr die begehrten Preise in insgesamt acht Kategorien vergeben. Moderiert wird die Preisverleihung in diesem Jahr von Johannes B. Kerner. Direkt im Anschluss steigt die große und vermutlich lange Festivalnight im Schlosshotel Lebenberg.Michael Reisch, Geschäftsführer Film und Programm und Mitgründer des Filmfestivals: "Dass wir in diesem Jahr zum zehnten Mal großartige Gäste aus der nationalen und ausländischen Filmindustrie in Kitzbühel begrüßen dürfen, freut uns sehr und macht uns auch ein wenig stolz. Gemeinsam mit meinem Team kann ich schon heute ein großartiges Programm versprechen. Mit Rubikon präsentieren wir gleich zum Auftakt ein echtes Highlight made in Austria. Viele weitere Höhepunkte werden folgen. Filmfans und auch all jene, die es künftig werden wollen, dürfen sich auf 7 großartige Tage bei uns in Kitzbühel freuen."Gesamter Programmablauf im Überblick:MO, 22. August - Generalversammlung des Vereins der Freunde des FFKB und PreviewsDI, 23. August, 18:00 Uhr - offizielle Eröffnung 10. FFKB, Eröffnungsfilm* - Filmtheater Kitzbühel - Film RubikonDI, 23. August, ab 20:30 Uhr - Eröffnungsfeier* - Hotel "Das Reisch"MI, 24.-FR, 26. August - jeweils ab 12:30 Uhr Vorführung der Wettbewerbsfilme - Filmtheater KitzbühelMI, 24. August, 20:30 Uhr - "Kino in der Stadt" mit dem Film "Corsage" - Kitzbühler InnenstadtDO, 25. August, 20:30 Uhr - Autokino - HahnenkammparkplatzFR, 26. August, 20:30 Uhr - "Kino am Berg" - Alpenhaus Kitzbüheler HornSA, 27. August, 18:30 Uhr - Preisverleihung* - Filmtheater KitzbühelSA, 27. August, ab 20:30 Uhr - Festivalnight* - Lebenberg SchlosshotelSA, 27. August, 20:30 Uhr - "Kino in der Stadt" mit dem Film "Taktik" - Kitzbühler Innenstadt(*nur mit Einladung/Akkreditierung)Branchenprogramm:MI, 24. August, 11:00 Uhr - Weißwurstbrunch* - Hotel "Das Reisch"DO, 25. August - Directors' & Producers' Brunch* - Zielhaus Red Bull KitzbühelFR, 26. August - Film-Tennis TrophyFR, 26. August - Alumni Party LondonerFR, 26. August - Branchentreffen, Panel "Swimming with the Sharks"*SA, 26. August - Panel "Zuviel des Guten" über das neue Österreichische FördermodellSA, 27. August, 11:30 Uhr - AlpenDating Brunch* - Restaurant Hochkitzbühel bei TomschyTicketverkauf unter: https://ffkb.at/Das 10. Filmfestival Kitzbühel findet vom 22.-28. August 2022 statt. Tickets sind hier erhältlich (https://ffkb.at/)Pressekontakt:Ralph FürtherMail: presse@ffkb.atTel. 0049/171/4859871Original-Content von: Filmfestival Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164420/5281925