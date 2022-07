Viel wurde darüber gemunkel, mittlerweile ist es offiziell: VW-Chef Herbert Diess wird per 1. September seinen Hut nehmen und das Unternehmen künftig lediglich noch beratend unterstützen. Seinen Posten übernimmt Oliver Blume, der dann mit Porsche und VW gleich zwei Konzerne leiten wird.Ob das gutgehen wird, daran gibt es so manchen Zweifel. An den Märkten sind Stimmen zu hören, die gerade jetzt eine klare Führung bei Volkswagen (DE0007664039) und Porsche SE (DE000PAH0038) verlangen und keinen "Teilzeitchef", der sich womöglich auf ...

