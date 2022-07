Der Finanzdienstleister Hypoport hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Bei den Anlegern kommt dies am Dienstag gut an: Die Hypoport-Aktie zählt heute zu den stärksten SDAX-Werte und kann sich weiter von ihrem Tief seit Jahresanfang absetzen. Diese Marke rückt nun aus charttechnischer Sicht in den Fokus.Konkret legte der Erlös im zweiten Quartal - laut vorläufigen Zahlen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...