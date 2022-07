Mainz (ots) -Das ZDF startet in die Berichterstattung zum DFB-Pokal 2022/2023: In der ersten Runde des Wettbewerbs tritt Vizemeister Borussia Dortmund beim Drittligisten TSV 1860 München an - und das ZDF ist am Freitag, 29. Juli 2022, ab 20.15 Uhr live dabei.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt zusammen mit dem ehemaligen Dortmunder- und Sechziger-Profi Sven Bender die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu "sportstudio live" aus dem ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße in München. Das Spiel kommentiert Béla Réthy, als Co-Kommentator steht ZDF-Experte Hanno Balitsch bereit. Im Anschluss an die Live-Partie sind Zusammenfassungen der weiteren Freitags-Pokalspiele im ZDF zu sehen, unter anderem von Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart.Der TSV 1860 München hat die vergangene Saison als Tabellenvierter der Dritten Liga abgeschlossen. In der Spielzeit gewannen die Löwen zweimal gegen Borussia Dortmund II - der zweite Sieg sicherte die Qualifikation für den DFB-Pokal. Dort kommt es nun gleich zur Begegnung mit Dortmunds erster Mannschaft, dem dann neu formierten Top-Team unter dem neuen alten Trainer Edin Terzic, mit dem der BVB in der Saison 2020/2021 DFB-Pokalsieger wurde.In der neuen DFB-Pokalsaison können sich die Fußballfans auf noch mehr Live-Spiele im Free-TV freuen: Das ZDF hat gemeinsam mit der ARD die Rechte an 15 Live-Spielen pro Spielzeit erworben plus umfangreicher Nachverwertungsrechte - sowohl fürs klassische TV als auch für sämtliche digitalen Angebote der beiden öffentlich-rechtlichen Sender.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5281949