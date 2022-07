Am Freitag schockierte Snap die Anleger mit einem enttäuschenden Zahlenwerk. Die Aktie crashte um fast 40 Prozent. Es scheint nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, um Snap-Aktien zu kaufen - oder etwa doch?

Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak stufte die Aktie doppelt auf "Underweight" herab: "Wir glauben nicht, dass das Anzeigengeschäft von Snap so entwickelt und leistungsorientiert ist, wie wir es zuvor angenommen haben. Das Wachstum dieser Art von Geschäft in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld wird wahrscheinlich eine noch größere Herausforderung darstellen", so Nowak.

Gleichzeitig stelle Hauptkonkurrent TikTok ein wachsendes Risiko dar: "Die Plattformen, die am meisten gefährdet sind, an TikTok zu verlieren, sind diejenigen, die ein Anzeigengeschäft haben, das stärker markenabhängig und weniger transaktionsorientiert ist", so der Analyst.

Zusammen mit der Herabstufung reduzierte Morgan Stanley die Umsatzschätzungen für 2022 und 2023, was auch einen erwarteten Rückgang der Werbeeinnahmen für das dritte und vierte Quartal dieses Jahres beinhaltet. Die Bank geht nun davon aus, dass Snap erst im Jahr 2025 einen nennenswerten freien Cashflow erwirtschaften wird.

Die Aktien von Snap sind seit Jahresbeginn um satte 78 Prozent eingebrochen. Nach dem Zahlenwerk senkten allein am Freitag 12 Wall-Street-Firmen ihre Bewertungen für die Snap-Aktie.

Goldman Sachs änderte das Rating von Kaufen auf Neutral. Der Zielpreis wurde von 25 US-Dollar auf 12 US-Dollar nach unten korrigiert.

Auch JPMorgan nahm eine Doppel-Abstufung vor und senkte das Rating von Kaufen auf Verkaufen. Der Zielpreis liegt nun bei neun US-Dollar gegenüber zuvor 24 US-Dollar.

Andere Analysehäuser bleiben bei einem neutralen Rating, wenige sind derzeit noch optimistisch: Brent Thill, Analyst von Jefferies, stuft die Aktie weiterhin mit dem Rating "Buy" ein. Das Kursziel wurde von 25 auf 20 US-Dollar reduziert.

Der Konsens der Analystenschätzungen liegt bei 18,05 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 80 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US83304A1060