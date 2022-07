Die Österreichische Post AG weitet ihr bestehendes Digital Out-of-Home (DOOH)-Netzwerk nun auf weitere Bundesländer aus: In den Landeshauptstädten Innsbruck, Salzburg und Graz werden im Juli insgesamt fünf neue Bundesländer-Locations in Betrieb genommen. Die neuen DOOH-Screens befinden sich an frequenzstarken Post-Standorten mit Abholstationen und SB-Zonen. Damit wird die nationale Reichweite des digitalen Post Werbefensters wesentlich erhöht.

