In dürren Worten hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) mitgeteilt, dass die Bohrungen auf seinem Flaggschiffprojekt Ryberg in Ost-Grönland begonnen haben. Außerdem ist eine Crew mit dem Schiff mittlerweile auf Mestersvig rund 600 Kilometer weiter nördlich gelandet und bereitet dort ebenfalls Bohrungen vor. Der Beginn der Bohrungen in Mestersvig ist für diese Woche geplant.Die ersten Bohrlöcher auf Ryberg zielen auf die PGE-Gold-Mineralisierung bei ...

