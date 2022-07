Hamburg (ots) -Zu Grafiken und original Pressemeldung (https://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/newsletter-forschung-aktuell/296)Was sind die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Anforderungen, die die Bundesbürger an ihren Urlaub stellen? Dieser Frage ist die STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN - EINE INTIATIVE VON BAT in ihrer neusten Studie im Juni 2022 nachgegangen und hat über 3.000 Bundesbürger ab 18 Jahren repräsentativ befragt.Kernergebnisse:- Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist die wichtigste Voraussetzung.- Natürliche Gegebenheiten wie eine schöne Landschaft, gesundes Klima oder Bademöglichkeiten bleiben wichtig, verlieren jedoch im 30-Jahresvergleich an Bedeutung. Gleiches gilt für Sauberkeit und Umweltfreundlichkeit.- Gute Erreichbarkeit mit dem Auto wird wichtiger.Auf der einen Seite wollen viele Bürger die Entbehrungen der letzten zwei Pandemiejahre hinter sich lassen und sitzen auf gepackten Koffern. Auf der anderen Seite achten immer mehr Bundesbürger auf ihre Reisekosten und sparen auch am und im Urlaub. Entsprechend wichtig ist der Mehrheit der Bundesbürger ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Im Gegensatz zu 1992 (https://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/newsletter-forschung-aktuell/296), als diese Anforderung erst an sechster Stelle genannt wurde, rangiert sie gegenwärtig auf Platz 1. Dabei spielt das eigene Einkommen nur eine marginale Rolle.Das zunehmende Preisbewusstsein zeigt sich auch bei der Bedeutung von anderen Urlaubsmotiven. So nimmt die Bedeutung von gutem Essen, dem Besuch von Sehenswürdigkeit, Sport- oder Partymöglichkeiten im Zeitvergleich ab.Eine saubere Unterkunft, wenig Müll auf den Straßen oder am Strand - so stellten sich viele Bürger ihren Urlaub vor 30 Jahren vor. Gegenwärtig werden diese Erwartungen deutlich seltener genannt. Umweltfreundlichkeit war 1992 noch für jeden Dritten eine Voraussetzung, heute nur für jeden Zehnten.Das Auto als Reiseverkehrsmittel erlebt eine Renaissance. Urlaub in Deutschland liegt im Trend und dies hat zahlreiche Gründe (u.a. Angst vor einer Infektion mit Corona, Überfüllung an Flughäfen und Bahnhöfen, mehr gefühlte Sicherheit).Pressekontakt:Ayaan Güls04041512264guels@zukunftsfragen.deOriginal-Content von: Stiftung für Zukunftsfragen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75666/5282024