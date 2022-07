WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten Stand seit über drei Jahrzehnten gesunken. Im Juni waren 818 000 Arbeitslose registriert, wie die Statistikbehörde in Warschau mitteilte. Das entspreche einer Quote von 4,9 Prozent. Dies seien 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat. Nach Regierungsangaben ist es der niedrigste Stand seit Juli 1990. Damals stand Polen noch ganz am Anfang seiner marktwirtschaftlichen Reformen.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit verteile sich gleichmäßig über das Land, schrieb die Zeitung "Rzeczpospolita" am Dienstag. Der Arbeitsmarkt sei eine "grüne Insel" inmitten anderer Indikatoren, die sich verschlechtern. So seien die Industrieaufträge im Inland wie für den Export zurückgegangen.

Zudem wurde im Juni eine Inflation von 15,5 Prozent ermittelt - der höchste Monatswert seit März 1997. Im Mai hatte die Preissteigerung bei 13,9 Prozent gelegen. Auch in Polen sind steigende Energiekosten in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine der Hauptpreistreiber./fko/DP/nas