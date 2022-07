Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) vom 25. Juli 2022:Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX) gibt den Abschluss von drei neuen Mietverträgen über eine Gesamtfläche von 4.490 Quadratmeter in Hamburg bekannt.alstria hat alle drei Mietverträge für das Objekt Gasstraße 18 in Hamburg unterzeichnet. Die kombinierte Mietlaufzeit beträgt 9,1 Jahre und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR 885.000. ...

