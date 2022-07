Unterföhring (ots) -- Sechsteilige Cyber-Thrillerserie von BAFTA-Preisträger Peter Kosminsky- U.a. mit Marc Rylance und Simon Pegg- Zum Start mit drei Folgen, danach wöchentlich eine neue Episode- Wahlweise auf Deutsch oder in OV auf Sky Q und WOW abrufbar- Bildmaterial: https://medien.sky.de/fotoweb/albums/Yt-8KYeTL_cDeKSIGCBC2_o-fs5bWuMcPZaFZQ/Unterföhring, 26. Juli 2022 - Wie gewinnt man einen Krieg, von dem die Öffentlichkeit nicht einmal weiß, dass er geführt wird? Im packenden Peacock Original "The Undeclared War" muss ein hochrangiges Team von Analysten im Herzen des General Communications Headquarters (GCHQ) im Verborgenen eine Reihe von gefährlichen Cyberangriffen auf das Vereinigte Königreich im Vorfeld der Parlamentswahlen vereiteln. Das Peacock Original ist ab 2. September exklusiv auf Sky Q und WOW auf Abruf verfügbar. Zum Start sind drei Episoden abrufbar, danach erscheint wöchentlich eine neue Folge.Über "The Undeclared War":Als ein routinemäßiger Stresstest der Internet-Infrastruktur schief geht, findet sich die 21-jährige GCHQ-Praktikantin Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) plötzlich an der unsichtbaren Front eines gefährlichen Cyberkriegs wieder.In einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel müssen Saara und das Team des GCHQ versuchen, ihren Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein und jeden versteckten Zug vorauszusehen. Die Uhr tickt, denn der Kampf mit hohen Einsätzen und unberechenbaren Gegnern mag ausschließlich online stattfinden - hat aber sehr reale Konsequenzen.Neben Hannah Khalique-Brown ("Doctors") sind in weiteren Rollen Maisie Richardson-Sellers ("Star Wars: Das Erwachen der Macht"), Mark Rylance ("Bridge of Spies"), Simon Pegg ("Mission Impossible"), Alex Jennings ("A Very English Scandal") und Adrian Lester ("Riviera") zu sehen.Die Serie ist das Ergebnis akribischer Recherchen des preisgekrönten Autors Peter Kosminsky und lüftet den Schleier über den dringendsten Kampf unserer Zeit."The Undeclared War" ist eine Co-Produktion von Playground, Stonehenge Films und Universal International Studios, die zur Universal Studio Group gehören. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion von Channel 4 und Peacock. Peter Kosminsky führt bei allen sechs Episoden Regie und hat vier geschrieben. Weitere Autoren sind Declan Lawn ("The Salisbury Poisonings"), Adam Patterson ("The Salisbury Poisonings") und Amelia Spencer ("Dead Birds").Ausführende Produzenten sind Peter Kosminsky ("Wolf Hall", "The Government Inspector", Colin Callender ("Wolf Hall"," Der Doktor und das liebe Vieh") und Noëlette Buckley ("Wolf Hal"l, "King Lear") für Playground. Robert Jones ("Babylon") ist der Produzent.Facts:Originaltitel: "The Undeclared War", Thrillerserie, UK/USA 2022, 6 Episoden à ca. 60 Minuten. Drehbuch: Peter Kosminsky, Declan Lawn, Adam Patterson, Amelia Spencer. Ausführende Produzenten: Peter Kosminsky, Colin Callender, Noëlette Buckley. Regie: Peter Kosminsky. Darsteller: Hannah Khalique-Brown, Simon Pegg, Maisie Richardson-Sellers, Edward Holcroft, Adrian Lester, Alex Jennings, German Segal, Tinatin Dalakishvili, Hattie Morahan, Ed Stoppard, Kerry Godliman and Mark Rylance.Ausstrahlungstermine:Das Peacock Original ist ab 2. September exklusiv auf Sky Q und WOW auf Abruf verfügbar. Zum Start sind drei Episoden abrufbar, danach erscheint wöchentlich eine neue Folge.Über PeacockPeacock ist der Streaming-Dienst von NBCUniversal. Peacock bietet ein erstklassiges Angebot an exklusiven Eigenproduktionen, On-Demand-Bibliotheken von TV-Hits sowie von Kritikern hochgelobte Filme aus den Beständen von Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination und den größten Hollywood-Studios. Darüber hinaus profitiert Peacock von der unübertroffenen Fähigkeit von NBCUniversal, eine breite Palette an fesselnden, aktuellen Inhalten in den Bereichen Nachrichten, Sport, Late-Night, spanischsprachige Titel und Reality zu liefern. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Steffen ThielExternal CommunicationsTel: +49 (0) 89 9958 7513steffen.thiel@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5282195