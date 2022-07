Fresenius Medical Care 0.09% gerihouse (SIDIV): Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) will die Dividende um knapp 1 Prozent auf 1,35 Euro pro Aktie anheben. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,34 Euro. Es wäre die 25. Dividendenerhöhung in Folge. Seit der Gründung des Unternehmens erhielten die Aktionäre jedes Jahr mehr Dividende. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2022 statt. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 57,65 Euro bei 2,34 Prozent. Der Umsatz von Fresenius Medical Care sank im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 17,52 Mrd. Euro. Währungsbereinigt kletterte der Umsatz um 2 Prozent. Das organische Umsatzwachstum betrug 1 Prozent. Das operative Ergebnis ...

