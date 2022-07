HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Nachdem die Bergbaukonzerne Anglo American, BHP und Rio Tinto ihre Förderzahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht hätten, richteten sich die Augen nun auf die Finanzkennziffern, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Produktionszahlen von Rio hätten wenig an seiner Einschätzung geändert, dass der Konzern die Markterwartungen verfehlen werde. Zudem sieht er unter anderem Kostenrisiken mit Blick auf Eisenerz./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

