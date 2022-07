Robert Reichle (Berenberg): Die Renaissance lokaler Emerging-Markets-Anleihen

13.07.2022 -

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen hat einen der schwierigsten Jahresstarts der jüngeren Vergangenheit hinter sich. Hauptgründe für die in absoluten Zahlen negative Performance der Schwellenländeranleihen waren die kontinuierlich steigenden Zinsen, die Sorge um eine viel frühere Straffung der Geldpolitik sowie die Rücknahme der infolge der Covid-19-Pandemie auferlegten Konjunkturprogramme in den USA. Zusätzlich zu diesen Belastungen kam mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein geopolitischer Schock hinzu, der die Risikobereitschaft für Schwellenländeranleihen in Frage stellen könnte. Allerdings führte die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit aber auch dazu, dass lokale Schwellenländeranleihen - das wahrscheinlich zyklischste und häufig auch volatilste Anlagesegment innerhalb des Schwellenländeranleihen-Universums - profitieren konnten. Paradoxerweise stellt sich sogar der Beginn der Corona-Krise gewissenmaßen als Startschuss für die Renaissance lokaler Emerging-Markets-Anleihen heraus. Während die meisten Schwellenländer zwar von der Corona-Pandemie hart getroffen wurden, hat dies zugleich die Leistungsbilanzen der betroffenen Länder durch einen massiven Importrückgang, bzw. eine Währungsabwertung stark begünstigt. Lateinamerika und auch Teile Afrikas haben aufgrund steigender bzw. hoch bleibender Rohstoffpreise zudem eine erhebliche Realzinsprämie und positive Außenhandelsbedingungen geschaffen. Somit wurde sozusagen die fundamentale Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung von Lokalwährungs-Schwellenländeranleihen (ohne Osteuropa) gelegt. Abgesehen von den fundamentalen Argumenten wie geringerer Verschuldung und der Wachstumserwartung spricht auch die Rendite für die Anleihen. Selbst nach Abzug der ebenfalls stark gestiegenen Inflation weisen sie deutlich positive Realrenditen auf. Angesichts der höchsten globalen Inflationswelle seit Jahrzehnten und den anhaltend negativen Realrenditen in der entwickelten Welt ist dies durchaus bemerkenswert.

Lesen Sie mehr im umfangreichen Dokument "Die Renaissance lokaler Emerging-Markets-Anleihen"

