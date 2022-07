Die Lufthansa selber hat wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen.Zürich - Der für den (morgigen) Mittwoch angekündigte Streik bei der Lufthansa schlägt auch auf die Konzerntochter Swiss durch: Die Schweizer Airline streicht ein Dutzend Flüge. Davon sind rund 1000 Passagiere betroffen, wie Swiss-Sprecherin Karin Montani am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Konkret habe die Swiss die Flüge von Genf nach Frankfurt (3 Hin- und Rückflüge) und...

Den vollständigen Artikel lesen ...