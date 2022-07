Die Aktie von Equinor kann erneut kräftig Boden gut machen. Rückenwind kommt dabei wieder von den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgeweitet. Am Mittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 106,83 US-Dollar. Das waren 1,68 Dollar mehr als am Vortag. WTI stieg um 1,85 Dollar auf 98,55 Dollar. Wie schon am Vortag legten die Erdölpreise spürbar zu. Ein Grund ist die Verunsicherung wegen der Ankündigung Russlands, die Erdgaslieferungen durch die ...

