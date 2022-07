Staub und Sand schmälern den Ertrag solarthermischer Kraftwerke erheblich. Ein neues Messgerät soll automatisch erfassen, wann es Zeit zum Putzen ist. Ebenso wie in der Photovoltaik sinken auch bei solarthermischen Kraftwerken die Investitionskosten. Umso mehr rücken nun die Betriebskosten in den Fokus. Ein wichtiger Faktor ist dabei das Reinigen der Spiegel und Receiver. In den für Solarthermische Kraftwerke typischen Wüstenregionen kann die Verschmutzung durch Staub und Sand den Ertrag merklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...