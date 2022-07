23 Prozent der Männer in der Schweiz investieren in Bitcoin - deutlich mehr als in Deutschland oder Österreich. Selbst bei den Schweizer Frauen ist die Krypto-Investmentquote höher als in der Bundesrepublik (geschlechtsübergreifend), wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. Im Jahr 2021 war 17 Prozent der schweizerischen Bevölkerung in Kryptowährungen investiert. Gemäß der Statista Global Consumer Survey lag der Anteil in Österreich und Deutschland bei 12 bzw. 10 Prozent. ...

