TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Juli 2022 (vorläufige Fassung)

=== 03:45 DE/Verdi, Warnstreik (bis 28.7./06:00 Uhr) der Lufthansa- Bodenbeschäftigten an allen Standorten (Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin) *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Darmstadt 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -29,5 Punkte zuvor: -27,4 Punkte *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 08:00 GB/GSK plc (ehemals Glaxosmithkline), Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 81 zuvor: 82 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,7% gg Vj zuvor: +6,0% gg Vj 10:00 DE/Bitkom, PK zu Digitalisierung und Klimaschutz in der Wirtschaft, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Fortsetzung mündliche Verhandlung zu zwei Verfassungsbeschwerden gegen das deutsche Ratifizierungsgesetz zum Corona- Hilfsfonds der Europäischen Union (seit 26.7.), Karlsruhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q, Pittsburgh/Northfield *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +0,7% gg Vm 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q (18:15 Telefonkonferenz), Amsterdam 17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris 18:00 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 1,50% bis 1,75% *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q, enlo Park *** 22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn ===

