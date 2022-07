Die Initiative InsurLab Germany wurde im Jahr 2017 von diversen Start-ups, Versicherungsunternehmen und staatlichen Einrichtungen gestartet. Inzwischen verfügt sie über 90 namhafte Mitglieder. Ihr Ziel liegt in dem Vorantreiben von Digitalisierungs- und Innovationsprozessen in der Versicherungsbranche.Zu Gast im PodcastDr. Philipp Johannes Nolte ist Senior Program Manager beim InsurLab Germany und für die InsurLab Academy zuständig. Er hat seine Promotion mit "summa cum laude" an der Heinrich-Heine-Universität ...

