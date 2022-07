NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3400 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den erfreulichen, letztlich aber ereignislosen Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Absolut sinnvoll und deshalb begrüßenswert sei es, dass Unilever kein mittelfristiges Margenziel ausgebe, um sich die Flexibilität zu erhalten, dem Umsatzwachstum Vorrang zu geben. Mit dem neuen Kursziel trage er dem Verkauf von Ekaterra und den niedriger avisierten Investitionsausgaben Rechnung./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 07:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 07:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

