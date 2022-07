Der Waferhersteller wird, wie bisher auch, 40 % seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Jedoch wird eine Obergrenze von 3 € je Aktie eingezogen. Für 2022 werden genau 3 € ausgeschüttet. Eine Kapitalerhöhung im laufenden Jahr wird ausgeschlossen. Der Konzern möchte bis 2024 2 Mrd. € in den Ausbau seiner Kapazitäten in Singapore investieren. Anfang Juni hatte CEO Dr. Christoph von Plotho zu 91,75 € Insiderkäufe über rd. 134.000 € getätigt. Die Übernahme durch GLOBAL WAFERS für 145 € scheiterte einst am Außenwirtschaftsgesetz. Jetzt gibt es den Titel über 50 % billiger ohne eine nennenswerte Veränderung des Umfeldes in dem Siltronic tätig ist.









