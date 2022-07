Der Internationale Währungsfonds senkte am Dienstag aufgrund des Ukraine-Krieges, der anhaltend hohen Inflation und einer schwächeren als erwarteten chinesischen Volkswirtschaft erneut seine globale Wachstumsprognose. Die Rezessionssorgen am Markt werden damit vor dem heutigen Fed-Zinsentscheid und der Veröffentlichung des US-GDPs am Donnerstag zusätzlich angeheizt.Laut seinem neuen Bericht rechnet der IWF in diesem Jahr nun nur noch mit einem globalen Wachstum von 3,2 Prozent - das sind 0,4 Prozentpunkte ...

