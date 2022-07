BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von Verstimmungen in Polen über die Rolle Deutschlands bei Waffenlieferungen an die Ukraine reist Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) nach Warschau. Vorgesehen sind bei dem Besuch an diesem Mittwoch und Donnerstag unter anderem Gespräche mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und dem Oppositionsführer und ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, wie ein Fraktionssprecher am Dienstag in Berlin mitteilte. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des offenkundigen Scheiterns des "Ringtausches" halte die Union enge Kontakte zur Führung in Warschau und Vilnius für dringend erforderlich, hieß es aus der Fraktion. Die polnische Regierung hatte sich zuletzt unzufrieden mit einer Kompensation für die Lieferung von mehr als 200 Panzern sowjetischer Bauart in die Ukraine gezeigt, die Deutschland angeboten hatte.

Merz will dann direkt nach Litauen weiterreisen. In der Hauptstadt Vilnius ist ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte geplant. Der CDU-Chef will auch den Militärstützpunkt Rukla besuchen, an dem die Bundeswehr eine Nato-Einheit anführt. Dabei gehe es um einen konkreten Einblick in die Arbeit der deutschen Soldatinnen und Soldaten in Litauen, hieß es weiter.

Merz reist mit einer Fraktionsdelegation, der unter anderem auch der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak (CDU), angehört. Der Rückflug ist für Freitag geplant./sam/DP/nas