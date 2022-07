Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten kräftigen Zinserhöhung in den USA halten sich die Anleger zurück.New York - Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten kräftigen Zinserhöhung in den USA halten sich die Anleger zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 31'926,28 Punkte nach. Am Freitag war er noch auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Auch schwache Quartalsberichte von Walmart , UPS und General Motors drückten auf die Stimmung.

