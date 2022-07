Tecnotree, ein finnischerweltweiter Anbieter von digitalen Transformationslösungen für Kommunikationsdienstleister (CSPs) und Digitaldienstleister (DSPs), meldet, dass sein Digital Service Provisioning System (DSPS) bei Zain South Sudan in Betrieb genommen wurde. Mit dem erfolgreichen Produktivstart verfügt Tecnotree DSPS über eine weitere weltweite Präsenz auf dem afrikanischen Markt.

Die Lösung ersetzte ein bestehendes Bereitstellungssystem und ermöglicht es dem Betreiber, seine derzeitigen und künftigen Marktanforderungen mithilfe der cloudnativen 5G-Plattform zu erfüllen. Die Plattform wird es dem Betreiber zudem erlauben, bei Veränderungen der Nachfrage herauf- bzw. herabzuskalieren. Tecnotree DSPS, eine vorintegrierte Suite, verarbeitet geschäftliche Servicelogik in Richtung des Netzwerks und ermöglicht so insgesamt ein zentralisiertes System für die Planung und das Aufgabenmanagement im Zusammenhang mit der Bereitstellung. Das Produkt ist auf die Ermöglichung einer schnellen und hochautomatisierten Aktivierung und Bereitstellung im Zusammenhang mit digitalen Diensten ausgerichtet.

Die Plattform Tecnotree DSPS bietet Betreibern und Digitaldienstleistern eine Grundlage, um neue Dienste schneller und mit größerer Agilität und Ressourceneffizienz einzuführen. Die Lösung erleichtert die Planung und Gestaltung innovativer Dienste, die dann im Zero-Touch-Betrieb an den Start gehen können. Die Zentralisierung aller Bereitstellungsprozesse in DSPS ermöglicht eine schnelle Serviceabwicklung mit mehr Sicherheit und einer hohen Erfolgsquote bei der Aktivierung.

"Ich möchte Tecnotree für die erfolgreiche Bereitstellung von DSPS danken. Wir haben Tecnotree aufgrund des digitalen Portfolios und der Lieferfähigkeiten vertraut und das Unternehmen hat unsere Erwartungen vorzeitig erfüllt", sagte Wilson Lado, CTIO, Zain South Sudan.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Innovation bestimmt unser gesamtes Handeln, wir sind also ständig bestrebt, unseren Kunden modernste Technologien zur Verfügung zu stellen. Unsere DSPS-Lösung, eine cloudfähige Bereitstellungsplattform, ermöglicht ein effizientes Management der Infrastruktur und eine hohe Serviceleistung, sodass unsere Kunden ihre Geschäftsprozesse durch eine flexible und intelligente digitale Servicebereitstellung optimieren können."

Über Tecnotree

Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse für Digitaldienstleister. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre fundierte Erfahrung in diesem Segment und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologien und decken mit einem vorintegrierten B2B2X-Partner-Ökosystem in Bereichen wie Gaming, Gesundheit, Bildung oder OTT das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und sonstige Digitaldienstleister ab. Die Produkte, Plattformen und Partner von Tecnotree unterstützen aufstrebende Ökosysteme mit über einer Milliarde Abonnenten in mehr als 70 Ländern. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

