London (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der starken Juni-Daten zu den Beschäftigungszahlen und der Inflation in den USA dürfte eine Zinserhöhung um bis zu 100 Basispunkte diskutiert warden, so Tim Drayson, Head of Economics bei Legal & General Investment Management (LGIM).Die FED lege aktuell zwar mehr Gewicht darauf, die Inflation einzudämmen, nachdem sich die Einstufung als vorrübergehendes Phänomen nicht bewahrheitet habe. Trotzdem könne es weiterhin möglich bleiben, die Inflation zu senken, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. ...

