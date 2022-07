Der Index des US Conference Board für das Verbrauchervertrauen sank im Juli auf 95,7 gegenüber 98,7 im Vormonat und lag damit unter den Markterwartungen von 97,3. "Das Verbrauchervertrauen ist im Juli den dritten Monat in Folge gesunken", sagte Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators bei The Conference Board. "Der Rückgang wurde vor allem durch einen Rückgang des Index der gegenwärtigen Situation verursacht - ein Zeichen dafür, dass sich das Wachstum zu Beginn des dritten Quartals verlangsamt ...

