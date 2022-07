Umzug nach Well 22 in Howald

Gen II Luxembourg Services, SARL ("Gen II Lux"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gen II Fund Services, LLC ("Gen II"), einem führenden unabhängigen Verwalter von Privatkapitalfonds, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Luxemburger Büro nach Well 22, in der Rue des Bruyères 22, verlegt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005277/de/

(Photo: Business Wire)

Das in Howald, in der Nähe der Stadt Luxemburg, gelegene Gebäude ist das erste in Luxemburg, das die Anforderungen des WELL Building Standard-Zertifizierungsprozesses erfüllt. Dabei handelt es sich um ein leistungsbasiertes System zur Messung von Gebäudeeigenschaften, die die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden durch Luft, Wasser, Ernährung, Licht, Fitness, Komfort und Geist beeinflussen. Gen II Lux wird eine Fläche von ca. 2.800 Quadratmetern beziehen und damit fast dreimal so groß sein wie die bisherigen Räumlichkeiten von Gen II Lux in Luxemburg. Gen II unterhält zudem Niederlassungen in New York, Boston, Dallas, Denver, San Francisco, Stamford und Vancouver.

"Während wir unsere Aktivitäten in Luxemburg und Europa weiter ausbauen, bietet uns diese innovative und erweiterte Niederlassung eine ideale Basis, auf der wir aufbauen können", sagte Steven Millner, CEO von Gen II. "Mit flexiblen modularen Räumen, Grünflächen und einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird dieser Ort ein hochwertiges Arbeitsumfeld fördern, das das Wohlbefinden, die Produktivität und die Gesundheit unserer Mitarbeiter verbessern wird."

"Wir wollten eine Umgebung schaffen, die neue Standards für Komfort und Flexibilität für unser Team setzt, während wir unsere Präsenz in Luxemburg weiter ausbauen", sagte Norman Leben, CEO von Gen II Luxembourg Services, SARL. "Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, das auf ihre Gesundheit, ihr Glück, ihre Produktivität und ihr Wohlbefinden ausgerichtet ist."

Über Gen II

Gen II ist ein führender Fondsverwaltungsanbieter, der sich ganz auf die Betreuung von privaten Vermögensverwaltern und Investoren konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich das Unternehmen zu einem der größten unabhängigen Verwalter von Privatkapitalfonds entwickelt und verwaltet weltweit ein Kapital von mehr als 850 Milliarden US-Dollar. Gen II bietet privaten Fondssponsoren eine erstklassige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologie, die es GPs ermöglicht, ihre operative Infrastruktur, Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation so effektiv wie möglich zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gen2fund.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005277/de/

Contacts:

Daniel Abramson

BackBay Communications

857-305-8441

daniel.abramson@backbaycommunications.com