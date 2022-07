Shopify will jeden zehnten Mitarbeiter entlassen. Derartige Nachrichten hört kein Aktionär gerne, sind sie doch ein klarer Hinweis darauf, dass in Sachen Wachstum in Zukunft weniger zu holen ist. Kein Wunder also, dass die Aktie von Shopify auf die Meldung vom Dienstag mit einem kräftigen Minus von über 15 Prozent reagiert.In einer Pressemitteilung wendete sich Shopify-CEO Tobias Lütke an sein Team und kündigte an, das rund zehn Prozent der Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung entlassen werden. Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...